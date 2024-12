Kroatien: Wahlbehörde: Amtsinhaber und Rivale in Stichwahl um Präsidentenamt

1 Amtsinhaber Milanivic bei der Stimmabgabe Foto: AFP

Die Wahlen in Kroatien ums Präsidentenamt werden wohl in einer Stichwahl entschieden. Das sagen die aktuellen Zahlen der Wahlbehörde.











Link kopiert



Der kroatische Präsident Zoran Milanovic hat seine Wiederwahl in der ersten Runde knapp verpasst und muss in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen seinen konservativen Herausforderer Dragan Primorac antreten. Milanovic erhielt bei der Wahl am Sonntag 49,2 Prozent der Stimmen, Primorac erhielt 19,4 Prozent, wie die Wahlbehörde am Abend nach Auszählung nahezu aller Wahlbüros mitteilte.