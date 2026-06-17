Kroatien bei der Fußball-WM: Gabrijel Kolar und sein süßer Brasilien-Moment

Gabrijel Kolar ist vom WM-Virus infiziert. „Ich plane, so viele Spiele wie möglich zu schauen – auch wenn es bei manchen wahrscheinlich nur zu einem Teil reicht“, kündigt er an. Am meisten freut sich der 19-jährige Stürmer des SV Leonberg/Eltingen auf die Auftritte seines Heimatlandes Kroatien. Seine Familie kommt aus Zabok, etwa 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Zagreb gelegen.

Ein- bis zweimal pro Jahr reist er mit seinen Eltern dorthin. „Jeder Kroate ist stolz auf unser Team“, betont Gabrijel Kolar. Dazu gab es bei den letzten beiden Weltmeisterschaften auch allen Grund: 2018 unterlag Kroatien erst im Finale Frankreich mit 2:4, vor vier Jahren in Katar landete das Team nach einer 0:3-Niederlage im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien und einem 2:1 im kleinen Finale über Marokko auf dem dritten Platz.

Zahlreiche Routiniers bei Kroatien

Einige Helden dieser Mannschaften sind in den USA, Kanada und Mexiko noch immer am Ball. Allen voran der fast 41-jährige Luka Modric vom AC Mailand, aber auch der 37 Jahre alte Ivan Perisic (PSV Eindhoven) sowie der Hoffenheimer Andrej Kramaric, der auch schon 34 Jahre auf dem Buckel hat. „Es kann natürlich sein, dass die älteren Spieler bei den klimatischen Bedingungen dort unten konditionelle Probleme bekommen“, räumt Gabrijel Kolar ein. Doch solche Routiniers wissen, wie man Spiele gewinnt und können in der Crunchtime einer Begegnung oder gar des Turniers den Unterschied ausmachen.

Gabrijel Kolar (re.) vom SV Leonberg/Eltingen hofft auf mindestens ein Remis gegen England. Foto: Andreas Gorr

Darüber hinaus sieht der 19-Jährige genügend jüngere Spieler im Kader, die mit den Routiniers eine erfolgreiche Mischung bilden können. Zum einen Josko Gvardiol, den ehemaligen Leipziger, der mittlerweile bei Manchester City in der Innenverteidigung steht. Zum anderen Josip Stanisic, der mit Bayern München das Double gewann und dasselbe Kunststück zwei Jahre zuvor mit Bayer Leverkusen fertig brachte. Als dritten großen Stützpfeiler im Team der „Vatreni“ (die Feurigen) sieht Gabrijel Kolar den Angreifer Ante Budimir, der bei CA Osasuna in Spanien spielt. „Er ist ein ähnlich kantiger Typ wie es Mario Mandzukic war. Da kann die Mannschaft ihren Spielstil beibehalten und muss sich nicht umstellen“, erläutert der Abiturient.

Ganz entscheidend für das Abschneiden Kroatiens ist nach Ansicht von Gabrijel Kolar das Auftaktspiel gegen den Gruppenfavoriten England. „Bei der Europameisterschaft in Deutschland vor zwei Jahren haben wir die erste Partie gegen Spanien mit 0:3 verloren und sind nach der Gruppenphase ausgeschieden“, weiß der SV-Angreifer noch bestens. Dieses Ergebnis habe das Ansehen der Mannschaft im Land jedoch keineswegs beeinträchtigt. Gabrijel Kolar hofft, dass Kroatien wenigstens einen Punkt gegen England holen kann. (Spiel bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) „Mit einem Remis könnten beide gut leben angesichts der anderen schwächeren Gruppengegner Ghana und Panama“, glaubt er – wobei er die Afrikaner für eine Wundertüte in der Gruppe hält.

Die kroatische Mannschaft beim Training vor dem England-Spiel. Foto: IMAGO/Pixsell

Überrascht hat ihn, dass Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel auf renommierte Akteure wie Phil Foden, Cole Palmer und Trent Alexander-Arnold bei der Nominierung verzichtet hat. „Die hätten meiner Meinung nach in den Kader gehört“, findet er. Dass Kroatien in der Gruppe L spielt und damit eines der letzten Teams ist, das ins WM-Geschehen eingreift, hält Gabrijel Kolar nicht für einen Nachteil. „Dann hat das Team schon mehr Zeit, um sich einzuspielen und zusammenzuwachsen“, ist er überzeugt.

Süße Erinnerungen an 2022

Zu gerne würde er am Donnerstag noch einmal einen „Brasilien-Moment“ wie bei der WM 2022 in Katar erleben. „Fast alle Klassenkameraden wollten gegen mich wetten, dass Kroatien im Viertelfinale gegen Brasilien ausscheidet“, weiß er noch gut. Nachdem sich die „Kockasti“ (die Karierten) im Elfmeterschießen gegen den fünfmaligen Weltmeister durchgesetzt hatten, bekam Gabrijel Kolar am nächsten Tag in der Schule das Lächeln nicht mehr aus seinem Gesicht. Vielleicht kehrt das ja 2026 einmal wieder.