Rote Haare leuchten in der Sonne Beim Blumenpflücken: Herzogin Meghan teilt neue Fotos ihrer Kinder

Mit Fotos und kurzen Videoclips hat Herzogin Meghan erneut einen Blick in ihren Familien-Alltag in Kalifornien gewährt. Demnach verbringt sie die Zeit mit ihren Kindern gerne im Garten. Archie und Lilibet sind beim Rosenpflücken zu sehen - und dabei leuchten ihre roten Haare in der Sonne.