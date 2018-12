Kritik zum Tatort aus München Grüßgott, Herr Wachtmeischdr!

Von Christine Bilger 02. Dezember 2018 - 21:45 Uhr

Der Mörder ist der Weihnachtsmann, und ein Schwabe kommt auch vor. Wir haben gesehen: „Wir kriegen euch alle“ mit Batic und Leitmayr aus München.





München - „Was taugt „Wir kriegen euch alle“? Der neue „Tatort“ aus München im Schnellcheck:

Die Handlung in zwei Sätzen Ein echtes und ein angebliches Missbrauchsopfer ziehen los, um Kinder zu rächen und deren Peiniger zu töten. Am Ende ist dies aber die inszenierte Show eines verzogenen Bengels, der sich seiner reichen Eltern entledigen will.

Zahl der Leichen Sechs.

Computerliebe Nach „KI“, dem zurückliegenden Münchner Fall, sind Ivo Batic und Franz Leitmayr schon wieder mit einem Cyberwesen konfrontiert: Die Rächer ergründen die Missbrauchsfälle, indem sie mittels „Smart-Puppen“ mit den Kindern im Kinderzimmer reden. Sie steuern die Puppe vom Smartphone aus und kommen als Weihnachtsmann ins Haus, um zu morden. Das Thema Technik im Kinderzimmer wäre damit durch für die nächste Zeit.

Lieber nicht Batic recherchiert under­cover in der Selbsthilfegruppe der Missbrauchsopfer und drückt mit seiner erfundenen Missbrauchserfahrung etwas zu stark auf die Tränendrüse.

Männerfreundschaft, Bromance, alte Liebe „Ich verspreche dir, ich frag nicht nach, wenn’s dir peinlich ist. Aber warum muss ich einem Hund auf der Straße dein Handy abnehmen?“ So herzlich nimmt der Franz den Ivo in Empfang, der im Keller der Selbsthilfegruppe eingesperrt war.

Schwabenliebe Der kiffende Kumpel des Hauptverdächtigen Hasko (Jannik Schümann), ist Schwabe. „Grüßgott, Herr Wachtmeischdr!“ darf er sagen. Danke für nichts, liebe Nachbarn.

Unser Fazit Schon lange nicht mehr so gebibbert. Und mitgefiebert.

Spannung Note 1-2

Logik Note 2