"Let's Dance" ist noch gar nicht gestartet, da gibt es schon jede Menge Aufregung. Denn Kandidatin Vanessa Borck wird mit einer Frau über das Parkett wirbeln, weshalb es schon Hassnachrichten gab. Die lassen die sonst so selbstbewusste Influencerin alles andere als kalt.

Die Ankündigung von Influencerin und Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck (29), bei "Let's Dance" mit einem weiblichen Tanzprofi anzutreten, hat einige Hater hervorgerufen. Das machte die Mutter einer Tochter jetzt öffentlich und zeigt sich deshalb "voll verletzt". Sie versuche aber, die gemeinen Nachrichten nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen.

Wird sie etwa nicht weit kommen, weil sie mit einer Frau tanzt? Am Valentinstag hatte Borck verraten, dass sie in der Show (ab 27. Februar, 20:15 Uhr, RTL und RTL+) mit einer Frau tanzen wird. Damit ist sie zwar nicht die Erste, denn bereits 2019 feierte Sängerin Kerstin Ott (44) die Premiere an der Seite von Profitänzerin Regina Luca (37), doch auch sieben Jahre später ist das Thema für viele wohl noch nicht normal. Die Influencerin veröffentlichte am Montagabend in ihrer Instagram-Story einen Kommentar, in dem jemand schrieb: "Es sieht einfach komisch aus... Und ich glaube auch, deshalb wird sie nicht weit kommen." Bei so einer Show gehöre "einfach ein Mann daneben".

"Nessi" hat zahlreiche weitere kritische Nachrichten erhalten, wie sie erzählte. Sie sei es "nicht gewohnt", dass ihre Sexualität derart diskutiert werde wie jetzt vor "Let's Dance". Dabei steht sie seit Jahren damit offen im Rampenlicht, suchte 2025 als "Princess Charming" nach ihrer Traumfrau und wurde mit ihrer Ex-Partnerin Ina durch den YouTube-Kanal "Couple On Tour" bekannt.

Sie will sich jetzt auf die positiven Kommentare konzentrieren

Eigentlich sei sie "voll stark", was Kritik an ihrem Liebesleben angehe. Doch nun würden sie die vielen Hassnachrichten doch "auf eine Art und Weise voll verletzen", was sie selber nerve. Denn eigentlich sei sie stolz darauf, wer sie ist und dass sie Frauen liebe. Sie wolle als Frauen-Tanzpaar bei "Let's Dance" auch ein Zeichen setzen und für Sichtbarkeit sorgen und fände es deshalb "super", dass sie einen weiblichen Tanzprofi erhält. Sollte sie irgendwann aus der Show ausscheiden, so liege das hoffentlich an ihrem Tanzstil und nicht daran, dass sie mit einer Frau antrete.

Vanessa Borck will es nun aber mit einem positiven Mindset versuchen. "Ich lasse mich davon jetzt nicht mehr runterziehen", betonte sie. Sie wolle sich lieber auf die positiven Kommentare konzentrieren.

Blaue Flecken und dicker Zeh

Zehn Tage vor der Kennenlernshow, in der sich entscheidet, welche Promis mit welchen Profis tanzen werden, hat sie zudem auch noch ganz andere Sorgen. Denn die 29-Jährige befindet sich nicht im besten körperlichen Zustand, wie sie in weiteren Slides verriet. Nach einem Treppensturz in der vergangenen Woche hat sie noch immer blaue Flecken am Hintern. Außerdem leidet sie an einem geschwollenen Zeh.