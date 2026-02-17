"Let's Dance" ist noch gar nicht gestartet, da gibt es schon jede Menge Aufregung. Denn Kandidatin Vanessa Borck wird mit einer Frau über das Parkett wirbeln, weshalb es schon Hassnachrichten gab. Die lassen die sonst so selbstbewusste Influencerin alles andere als kalt.
Die Ankündigung von Influencerin und Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck (29), bei "Let's Dance" mit einem weiblichen Tanzprofi anzutreten, hat einige Hater hervorgerufen. Das machte die Mutter einer Tochter jetzt öffentlich und zeigt sich deshalb "voll verletzt". Sie versuche aber, die gemeinen Nachrichten nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen.