Kritik von Diakonie Stetten: Stuttgarts OB Nopper verteidigt sich nach „Schlaraffenland“-Eklat

Nach scharfer Kritik aus der Behindertenhilfe wehrt sich Stuttgarts OB Nopper: Seine „Schlaraffenland“-Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen. Die Debatte hat aber Fahrt aufgenommen.
Ein Satz – und das soziale Klima friert ein. Als Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper wegen des enormen Spardrucks der Kommune von einem „Abschied vom Schlaraffenland“ sprach, fühlten sich viele vor den Kopf gestoßen – vor allem Menschen mit Behinderung und ihre Unterstützer. Es klang für sie, als sei ihr Anspruch auf Teilhabe ein übertriebener Luxus. Dabei, so betont Nopper jetzt, sei das missverstanden worden.