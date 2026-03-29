Kritik vom MIT-Chef: Die Attacke auf Hagel trifft einen heiklen Punkt

Die örtlichen Kandidaten überzeugten mehr als Hagel

Offiziell wollen die CDU-Oberen nach wie vor nichts von solchen Zweifeln wissen. Vielen CDU-Wählern ging es aber offenbar ähnlich wie Atzger. Während sie den Wahlkreiskandidaten ihr Vertrauen schenkten, taten sie sich mit dem wenig profilierten Vormann der Partei schwerer. Abzulesen ist das an fast fünf Prozentpunkten Differenz zwischen Erst- und Zweitstimmen. Hätte Hagel im gleichen Maße überzeugt wie seine örtlichen Parteifreunde, wäre die Rückeroberung der Macht im Südwesten klar gelungen. Ein Mann mit mehr Erfahrung und Statur wie der Kanzleramtsminister Thorsten Frei, meinen Politologen, hätte das Rennen gemacht. Frei indes stand nicht zur Verfügung. Bei allem Ärger über Atzger: Beim nächsten Anlauf sollte die Südwest-CDU ihr personelles Angebot vielleicht selbstkritischer hinterfragen.