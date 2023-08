1 Björn Höcke hält das gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderung für ein „Ideologieprojekt“. Foto: Imago//dts Nachrichtenagentur

Im MDR fordert der Thüringer AfD-Chef, dass Kinder mit Behinderung nicht mehr an Regelschulen lernen dürfen. Inklusion nennt er ein „Ideologieprojekt“. Vereine und Gewerkschaften sind entsetzt.









Interviewäußerungen des Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke haben Entsetzen bei Behindertenvereinen und Gewerkschaften ausgelöst. Höcke hatte am Mittwoch im „Sommerinterview“ des MDR gesagt, dass Inklusion, also die Unterrichtung von Kindern mit Behinderungen an Regelschulen, eines von mehreren „Ideologieprojekten“ sei. Es gelte, das Bildungssystem davon zu „befreien“. Höcke zählt zum extrem rechten Lager der AfD; Thüringens Verfassungsschutz stuft seinen Landesverband als „gesichert rechtsextremistisch“ ein.