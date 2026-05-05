Die Debatte nach dem Tod eines Radfahrers vor drei Jahren geht weiter. Die Stadt Fellbach sieht keine Mängel in der Verkehrsführung– im Gegensatz zum Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club.
Die nicht nur vermeintliche, sondern durchaus reale Gefahr in der Fellbacher Bahnunterführung, speziell für Radfahrer, harrt weiterhin einer tragfähigen und allseits akzeptablen Lösung. Der Vorstoß des Kreisverbands und der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC), nach der Ablehnung des von der Stadt vorgelegten Konzepts durch den Gemeinderat dann doch einfach auf die Mitwirkung des Stadtparlaments zu verzichten, stößt im Rathaus auf keine Gegenliebe.