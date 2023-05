1 Problemfall ärztlicher Notdienst: Die Patienten hängen in der Warteschleife, die Mediziner haben wenig zutun. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nicht nur Patienten klagen über die schlechte Erreichbarkeit des ärztlichen Notdienstes. Auch die Ärzteschaft in Stuttgart schlägt Alarm: Notfälle werden nicht erreicht, die Kliniknotaufnahmen laufen mit Patienten voll. So könne es nicht weitergehen.









Aller Anfang ist schwer, konnte man zu Beginn des Jahres noch denken, als die Umstellung des ärztlichen Notdienstes von der Rettungsleitstelle auf die Servicenummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Land anlief. Nun muss man in Stuttgart feststellen: Das neue System funktioniert noch immer nicht. Die Patienten hängen weiter viel zu lange in der Telefonwarteschleife, sodass viele abspringen und sich an den Rettungsdienst wenden. Und die zum Fahrdienst eingeteilten niedergelassenen Ärzte haben wenig zu tun, weil die Patienten mit ihren gesundheitlichen Problemen gar nicht zu ihnen durchzudringen.