Kritik der Rechnungsprüfer an Finanzgebaren der Stadt: Gemeinderat will ans Eingemachte – Was bleibt auf der Strecke?

Weltweihnachtscircus verabschiedet sich in Stuttgart Jubiläumsshow beschert neuen Besucherrekord

Mit seiner Show zum 30. Geburtstag unterstreicht der Weltweihnachtscircus in Stuttgart seinen Ruf als wichtigstes Artistentreffen in Deutschland: 128 000 Besucherinnen und Besucher sind bis zum Abschied am Montag gekommen – so viele wie nie zuvor.