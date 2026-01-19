Nach der Sparankündigung des Stuttgarter Oberbürgermeisters meldet sich die Diakonie Stetten deutlich zu Wort – und schlägt einen anderen Weg vor.
Wer sparen will, muss Klartext reden. Das scheint das Motto von Frank Nopper zu sein. Gegenüber unserer Zeitung – Titel: „Abschied vom Schlaraffenland“ – hatte der Stuttgarter Oberbürgermeister Einsparpotenziale auch im Bereich der Eingliederungshilfe angedeutet. Also bei Leistungen für Menschen mit Handicap. Diese Wortwahl sorgt nun für heftige Kritik.