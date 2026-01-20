Kritik aus der Autoindustrie: So blicken Verbände und Mercedes-Benz auf Trumps Zolldrohung

Donald Trump droht unter anderem Deutschland mit neuen Zöllen. Wie fallen die Reaktionen von Wirtschaftsverbänden aus? Und wie äußern sich Mercedes und Bosch?
US-Präsident Donald Trump hat im Grönland-Streit mit neuen Zöllen gedroht – und zwar gegen acht europäische Staaten, darunter Deutschland. Die seien so lange zu entrichten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf Grönlands erzielt sei, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Seine Pläne rufen hierzulande bei Wirtschaftsvertretenern harsche Kritik hervor.