Kritik an Windräder und PV-Anlage: Protest gegen Energiepark – Kommt in Sachsenheim jetzt der Bürgerentscheid?

In Sachsenheim formiert sich Widerstand gegen Windräder und PV-Anlagen: Eine Bürgerinitiative wehrt sich, während die Stadt der Gruppe und Medien Falschinformation vorwirft.
Die Bürgerinitiative „Gegenwind Sachsenheim“ hat ihr erstes Etappenziel erreicht: Sie hat genügend Unterschriften gesammelt, um ein Bürgerbegehren gegen den geplanten Energiepark Alleenfeld in Sachsenheim auf den Weg zu bringen. Genau 1025 Unterschriften waren notwendig – jetzt hofft die Initiative, das Energieprojekt über einen Bürgerentscheid stoppen zu können.