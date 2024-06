Kritik an Verkauf von Autohäusern: So schlimm ist es bei Mercedes auch wieder nicht

1 Mercedes will alle 80 verbliebenen Niederlassungen an externe Betreiber verkaufen. Das Foto zeigt die zentrale Niederlassung in Stuttgart-Untertürkheim. Foto: IMAGO/Schöning/IMAGO/Schoening

Immer wieder gibt es Kritik am Umgang mit Mercedes-Beschäftigten – doch kaum jemand betrachtet den Verkauf der Autohäuser an andere Firmen als eine Verheißung. Doch was würde ein Festhalten des Unternehmens an den Niederlassungen bedeuten?











Die IG Metall und der Mercedes-Betriebsrat laufen sich wieder einmal warm – dieses Mal geht es aber nicht um Lohnprozente, sondern um den geplanten Verkauf der 80 Niederlassungen. Durch ihn sollen 8000 Beschäftigte den Arbeitgeber wechseln, was auf entschiedene Ablehnung stößt. Zwar gibt es immer wieder teils heftige Kritik an den Zuständen im Konzern – aber so schlimm, dass man einen Wechsel als Verheißung begreifen würde, scheint es beim Daimler nun auch wieder nicht zu sein.