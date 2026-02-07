Kritik an Umzug: Warnplakate gegen Andrew Mountbatten-Windsor in Sandringham verteilt

Andrew Mountbatten-Windsor ist kaum in Sandringham angekommen, da machen ihm die Anwohner bereits klar, was sie von ihrem neuen Nachbarn halten. Rund um das königliche Anwesen in Norfolk tauchten Schmähplakate auf, die auf seine Verbindung zu Jeffrey Epstein anspielen.
Der Umzug von Andrew Mountbatten-Windsor (65) nach Sandringham sollte möglichst unauffällig über die Bühne gehen - doch seine neuen Nachbarn hatten andere Pläne. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft auf dem königlichen Anwesen in Norfolk wurden rund um den Ort Plakate aufgehängt, die den in Ungnade gefallenen Royal alles andere als herzlich willkommen heißen. Das berichtet der "Daily Mirror".