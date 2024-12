Kritik an Truppenstärke: Wäre die britische Armee im Kriegsfall rasch am Ende?

Wäre die britische Armee im Kriegsfall rasch am Ende?

Kritik an Truppenstärke

1 Großbritannien verfügt noch über 71 000 ausgebildete Berufssoldaten Foto: /Spc. Leonard Beckett/Us Army

Alistair Carns, der Staatssekretär für Verteidigung, bemängelt die Truppenstärke. Die Schuld sieht die amtierende Labour-Regierung bei den zuvor regierenden Konservativen.











Link kopiert



Würde die britische Armee in einen Krieg wie den zwischen Russland und der Ukraine verwickelt, wäre sie mit Sicherheit binnen sechs bis zwölf Monaten am Ende, hat in London der fürs Militärpersonal zuständige Verteidigungsstaatssekretär Alistair Carns verkündet. Carns, seines Zeichens Oberst a.D. der Royal Marines, glaubt nicht, dass es viel länger als ein halbes Jahr dauern würde, bis die Streitkräfte seines Land „aufgerieben“ wären bei einer derartigen militärischen Konfrontation.