Kritik an Trump-Sendung: „BBC“-Chef tritt zurück

Nach der Kritik an der Trump-Berichterstattung treten bei der „BBC“ zwei Führungskräfte zurück. Die weltbekannte Rundfunkanstalt steckt in der Krise.
Die „BBC“, die weltberühmte öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Großbritanniens, steckt in einer tiefen Führungskrise. Senderchef Tim Davie trat am Abend ebenso zurück wie Deborah Turness, die für die „BBC“-Nachrichten verantwortlich ist. Hintergrund ist unter anderem die Bearbeitung einer Rede von US-Präsident Donald Trump für die Sendung „Panorama“.