1 Ein Geben und Nehmen? Fahrlehrer-Verbandschef Rainer Zeltwanger (li.) und Verkehrsminister Hermann bei einem Medientermin vor der Fahrschule. Foto: Verkehrsministerium

Ein Stuttgarter Fahrlehrer eist bei Verkehrsminister Winfried Hermann wiederholt Steuergelder los. Das Geld fließt anscheinend auf Zuruf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit über 35 Jahren führt Rainer Zeltwanger die Stuttgarter Fahrschule Academy Drive. Der Umweltschutz spielte für ihn schon immer eine große Rolle. Von Anfang an beschäftigte er sich damit in der Fahrausbildung, und längst nahm er einen Fahrsimulator in Betrieb. Mit diesem „verbrauchen wir keine Ressourcen und produzieren keinen Lärm“.