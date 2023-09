1 Lange Schlangen vor der Stuttgarter Ausländerbehörde – eine „Bankrotterklärung“ Foto:

Die neue Amtsleitung will die Abläufe verbessern, um die Warteschlangen zu verkürzen. Die Fraktionen werfen der Rathausspitze in Stuttgart vor, seit Jahren versagt zu haben.











Link kopiert



Wenn es noch eines Belegs für die Ausweglosigkeit vor der Stuttgarter Ausländerbehörde bedurft hätte, war es die Anfahrt eines Hilfebusses des Roten Kreuzes am frühen Mittwochmorgen. In den sozialen Medien werden Freiwillige gesucht, die für zehn Euro pro Stunde den Menschen zur Seite stehen, die sich oft schon am Vorabend vor die Tür setzen, um am nächsten Tag vorgelassen zu werden.