1 Der Solitude-Chor und das Sinfonieorchester der Universität Hohenheim bei einem Konzert Foto: Chor

Die Mitglieder des Solitude-Chors und das Sinfonieorchesters der Universität Hohenheim sind empört. Sie wollen eigentlich gern die Friedensmesse von Karl Jenkins in einer katholischen Kirchen aufführen. Stadtdekan Christian Hermes erteilte diese Plänen aber eine Abfuhr.

Stuttgart - 1000 Jahre Frieden ist die Utopie einer besseren Welt des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Er hat sie in der Friedensmesse „The Armed man“ vertont und im Jahr 2000 in die Welt geschickt. Wenn man so will, sogar bis nach Obertürkheim und Birkach. Dort hat der Solitude-Chor und das Sinfonieorchester der Universität Hohenheim vergangenes Wochenende dem Stuttgarter Publikum präsentiert.

So weit so gut. „Aber auf dem Weg zu einer gemeinsamen friedlichen Welt haben wir noch einen langen Weg vor uns“, sagt Heike Graser, Vorsitzende des Solitude-Chors, spitz. Hintergrund ist die Ablehnung des katholischen Stadtdekans Christian Hermes, die Friedensmesse im Eberhardsdom oder einer seiner Kirchen aufzuführen. Damit sei die Suche nach einem passenden Auftrittsort extrem schwierig geworden, ärgert sich Graser.

Chormitglieder wundern sich über rigide Haltung

Als sie die Absage von Hermes per E-Mail bekommen hatte, sei sie „empört“ gewesen. In dem Schreiben begründet der Stadtdekan sein Nein damit, dass in der Friedensmesse der Ruf eines muslimischen Muezzins zu hören sei. So etwas habe in einer katholischen Kirche keinen Platz. Im Programm-Heft steht zu dieser Symbolik des Rufes: „So wie der Gebetsruf des Imam zum täglichen Ritual des Islams gehört, ist das Kyrie ein fester Bestandteil der katholischen Messliturgie. Im Wechsel mit der Solistin bringt der Chor in reinen Harmonien den Schmerz der Welt zum Ausdruck.“

Für die Chormitglieder und Heike Graser („Und das in Zeiten, in denen der Papst auf der arabischen Halbinsel empfangen wird“) ist die rigide Haltung daher nicht nachvollziehbar. Erst die Zusage der evangelischen Andreas-Gemeinde in Obertürkheim (Graser: „Dort ist man wenigstens weltoffen“) habe die Suche nach einem geeigneten Raum für das zweite Konzert beendet. Das erste Konzert war im Festsaal des Cusanus-Haus in Birkach aufgeführt worden.

Hermes, der sich als Vorsitzender des Rates der Religionen um einen interreligiösen Dialog bemüht, erklärt seine ablehnende Haltung gegenüber dieser Zeitung folgendermaßen: „Weder würde eine muslimische Gemeinschaft zustimmen, dass in ihren Gebetsräumen das Bekenntnis und der Lobpreis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes verkündet wird, noch können wir zustimmen, dass in einer katholischen Kirche, die kein Konzertsaal, sondern der Kultraum einer Religionsgemeinschaft ist, der muslimische Adhan-Gebetsruf, ein grundlegender muslimischer Bekenntnis- und Verkündigungsruf, ausgerufen wird.“

Kontroverse vor Aufführung in Stiftskirche

Wörtlich ruft der Muezzin „Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Gottes ist.“ Diese Zeilen ließen Hermes keinen Spielraum in seiner Entscheidung. „Das Bekenntnis zu Jesus Christus und das Bekenntnis zum Propheten Mohammed können künstlerisch kombiniert werden und sozusagen die Vielstimmigkeit von Religionen repräsentieren. Theologisch und im katholischen Kirchenraum als Ort des christlichen Gottesdienstes und Bekenntnisses sind sie jedenfalls nicht kombinierbar und nicht vereinbar – jedenfalls nach katholischer Überzeugung. Andere christliche Kirchen oder Gemeinschaften mögen dies anders sehen.“

Hermes will damit sagen, dass es weder in Moscheen noch in Synagogen möglich ist, christliche Botschaften aufzuführen. Rabbiner Jehuda Pushkin bestätigt das: „Im Judentum ist eine Synagoge im engeren Sinne ausschließlich dem Gebet reserviert. Auch in einer Synagoge im weiteren Sinne, in dem man auch Tora lernen kann und ähnliche, mit Religion unmittelbar zusammenhängende Dinge verrichten kann, wäre eine Theateraufführung aus jüdischer Tradition nicht möglich.“

Tatsächlich tun sich auch Protestanten schwer mit dem Stück von Jenkins. Im Berliner Dom durfte das Werk nicht aufgeführt werden. Auch dort fanden es die Hirten nicht passend, dass das islamische Glaubensbekenntnis in einer christlichen Kirche laut wird. Auch in der evangelischen Stadtkirche Rotenburg bei Bremen entzündete sich ein Konflikt. Kritiker sprachen seinerzeit von „Religionsvermischung“ und „von muslimischer Mission in einer evangelischen Kirche“.

Sogar in der Stiftskirche diskutierte der Kirchengemeinderat im Jahr 2016 hart – gab dann aber sein Plazet für die Aufführung. Stiftspfarrer Matthias Vosseler erinnert sich noch gut an die Kontroverse: „Wir hatten uns in mehreren Treffen des Kirchengemeinderates damit auseinandergesetzt und dabei auch gesehen, dass es sehr unterschiedliche Reaktionen in evangelischen Kirchen dazu gab. Beispielsweise wurde es in der Tübinger Stiftskirche aufgeführt, im Berliner Dom nicht.“ Weiter sagt er: „Wir entschlossen uns nach vielen Gesprächen und dem intensiven Studium des Stücks und seiner Geschichte dazu, das Stück aufzuführen, an der Stelle des Adhan (Muezzin-Rufs) eine Pause zu lassen, das ganze Stück aber im Programm abzudrucken.“

Ditib: Es kommt auf den Einzelfall an

Aus Sicht von Prälatin Gabriele Arnold sei diese Lösung nicht die schlechteste aller möglichen. „Es handelt sich um die Aufführung eines Kunstwerks und nicht um einen Gottesdienst. Die Entscheidung, was in einer Kirche aufgeführt wird, wird in der evangelischen Kirche nicht von oben getroffen, sondern von den örtlichen Verantwortlichen, also dem Kirchengemeinderat und den Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Kirchenleitung respektiert die jeweils getroffenen Entscheidungen, das ist gutes protestantisches Prinzip.“

Was die Muslime angeht, so hat Heike Graser mit dieser Religionsgemeinschaft positive Erfahrungen gemacht: „Man hat Interesse, die Friedensmesse, in einer Moschee aufzuführen.“ Ali Ipek, der im Ditib-Landesverband für interreligiösen Dialog zuständig ist, kann sich das vorstellen: „Die Moschee ist ein universelles Gebäude. Aber es kommt hier auf den Einzelfall, die jeweilige Gemeinde und deren Befindlichkeit an.“