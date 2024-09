Kritik an Stadtverwaltung: Kornwestheimer Kita-Streit: Eltern wollen bei Gebühren mitreden

1 Der Gang zum Kindergarten ist in Kornwestheim nicht immer konfliktfrei. Foto: dpa/Annette Riedl

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) soll die Förderung der Freien Kita-Träger wegen zu hoher Gebühren auf neue Beine gestellt werden. Eine Gruppe von Eltern kritisiert das Verfahren als intransparent und fordert ein Mitspracherecht für alle Eltern.











„Es gibt kaum ein anderes Thema bei den Eltern in der Stadt. Ob auf dem Spielplatz oder beim Abgeben und Abholen der Kinder im Kindergarten, stets geht es um gekürzte Betreuungszeiten, Notbetreuung und welche Hiobsbotschaften einen wieder in Kürze erwarten werden“, sagt Sören M. Der Vater eines Vierjährigen bringt sein Kind regelmäßig in die Kita eines Freien Trägers in Kornwestheim. Mit ihm haben sich 15 andere Eltern zusammengeschlossen, die ihre Kinder bei Freien Trägern untergebracht haben. Die Gruppe wendet sich nun an die Öffentlichkeit und will auf die für sie nicht mehr tragbare Situation in den Kornwestheimer Kitas hinweisen.