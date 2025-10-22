Kritik an „Stadtbild“-Äußerung: „Stuttgart ist Heimat für alle, die hier leben“

Mitglieder des Internationalen Ausschusses kontern die „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Merz: Sie vermissen die Sichtbarkeit von Migranten in Gremien und Verwaltungen.
Die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über „Probleme im Stadtbild“ durch Menschen anderer Herkunft stoßen im Internationalen Ausschuss der Stadt Stuttgart auf entschiedenen Widerspruch. 23 der sogenannten sachkundigen Mitglieder des Ausschusses (beziehungsweise deren Stellvertreter) haben eine Stellungnahme verfasst, in der sie erklären: „Stuttgart ist Heimat für alle, die hier leben. Niemandes Zugehörigkeit hängt vom Erscheinungsbild ab.“ Sichtbarkeit sei keine Bedrohung, sondern Teil des gemeinsamen Alltags: „Wer von einem ,Problem im Stadtbild‘ spricht und damit Menschen mit vermeintlicher Migrationsgeschichte meint, verkennt, was das Grundgesetz lehrt: Die Würde des Menschen ist unantastbar.“