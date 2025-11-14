Kritik an Stadtbahnplanern: Die Stadtbahn Lucie und das fette Fragezeichen hinter der Barrierefreiheit

Die Zustimmung von Behindertenvertretern ist entscheidend für die Förderung einer Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg. Doch bislang kennen die noch nicht mal die genauen Pläne.
Wenn nur alles so einfach wäre, wie es eine Aussage des baden-württembergischen Sozialministers Manfred Lucha glauben lässt. „Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht, und Menschenrechte sind einklagbar“, habe Lucha einmal bei einem Besuch im Ludwigsburger Kreishaus gesagt, erinnert sich Bernhard-Michael Gärtner, der Kreisverbandsvorsitzende des Sozialverbands VdK.