Kritik an Sportwagenhersteller: Analyst widerspricht Porsche-Chef: Probleme größtenteils hausgemacht

Analyst Jürgen Pieper (links) kritisiert nicht nur die Doppelrolle des VW- und Porsche-Chefs Oliver Blume.

Branchenexperte Jürgen Pieper sieht die Ursachen für Porsches Krise vor allem im Unternehmen selbst – und kritisiert die Einschätzung der Unternehmensführung.











Nach der Ankündigung eines weiteren Sparprogramms bei Porsche widerspricht ein renommierter Branchenkenner dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume in zentralen Punkten. In einem internen Schreiben, das unserer Redaktion in Auszügen vorliegt, hatte Blume am Freitag erklärt: Das Geschäftsmodell von Porsche, „das uns über viele Jahrzehnte getragen hat, funktioniert heute nicht mehr in dieser Form“.