1 Immer wieder ist die Lage in der Stuttgarter City an den Wochenende von Spannungen geprägt. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Das neue Sicherheits- und Ordnungskonzept der Stadtverwaltung soll in der warmen Jahreszeit Konflikte in der Stuttgarter City vermeiden. Dafür gibt es im Rat durchaus Zustimmung. Zwei Vorhaben aber werden mit harter Kritik bedacht.









Wird die Sicherheitslage in Stuttgart ohne Not schlechtgeredet und ihr so ein schwerer Imageschaden zugefügt? Diese Frage warfen am Mittwoch im Verwaltungsausschuss des Rats einige Fraktionen bei der Debatte über das neue Sicherheits- und Ordnungskonzept auf.