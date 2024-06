Kritik an Schließung des Bootsverleihs am Monrepos-See

1 Ende Juni soll Schluss sein mit dem Bootfahren auf dem Monrepos-See. Foto: Werner Kuhnle

Es gehe um die Sicherheit für die Bootsfahrer, da Bäume umstürzen könnten. Gespräche mit dem Landratsamt über eine mögliche Lösung sollen geführt werden. Denn auch der Oberbürgermeister übte unter anderem Kritik an der Entscheidung.











Der Aufschrei im Netz ist riesig. Das Verständnis für die Entscheidung der Hofkammer das Hauses Württemberg, den Pachtvertrag mit dem Bootsverleiher Thomas Leitz am Monrepos-See nicht zu verlängern, hält sich nicht nur in Grenzen – es ist im Grunde so gut wie nicht vorhanden. Am 1. Juli soll Schluss sein.