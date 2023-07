9 Nach einer geplatzten Veranstaltung vor dem Forum zogen die Querdenker plötzlich in die Ludwigsburger Innenstadt und skandierten Parolen. Foto: /7aktuell.de|Nils Reeh

Ludwigsburg - Es waren gespenstische Szenen, die sich am Freitagabend in Ludwigsburg abgespielt haben, so gespenstisch, dass es einige Beobachter mit der Angst zu tun bekamen. 700 bis 900 Menschen, so die Schätzung der Polizei, zogen in der Dunkelheit durch die sonst um diese Uhrzeit so ruhige Stadt, skandierend, schreiend – und weil es sich um eine Spontandemonstration handelte, war niemand vorbereitet auf all das.