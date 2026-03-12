Kritik an OB Nopper: Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat gegen Ersatzoper in Ludwigsburg

Die Grünen kritisieren die Idee, Oper und Ballett während der Sanierung des Littmannbaus ins Forum am Schlosspark in Ludwigsburg zu verlagern. Die CDU kann sich das vorstellen.
Die Stadt Stuttgart hat am 3. März den Baubeginn für das „Maker City“ getaufte Kreativquartier im Stuttgarter Bahnhofsgebiet Rosenstein angekündigt. Im September beginne „die Phase, in der aus langjährigen Planungen sichtbare Realität wird“. Ein zentrales Teilprojekt sei die Interimsoper. Dort finden nach den bisherigen Plänen von Land und Stadt die Württembergischen Staatstheater Unterschlupf während der auf etwa zehn Jahre angesetzten Renovierung des Littmannbaus im Schlossgarten. Während im Nordbahnhofquartier die Flächen vollständig freigemacht werden und man die Erschließung des Geländes vorbereitet, ist vor dem Hintergrund der desolaten Finanzlage Stuttgarts mit nur einem Telefonat eine kontroverse Debatte um diesen Standort in Gang gekommen.