Kritik an neuer Grundschulempfehlung: Ist die Aufregung über Kompass 4 gerechtfertigt?

Kritik an neuer Grundschulempfehlung

Wie geht's weiter nach der Grundschule? Das Thema Grundschulempfehlung sorgt weiter für Debatten bei den Eltern.

Das Kultusministerium weist die Kritik von Eltern an den neuen Kompetenztests zurück und nimmt Stellung zu der Frage, was Kompass 4 kann und was nicht.











Bei der Umstellung auf das neue G9-Gymnasium steht aktuell der Kompass-4-Test im Fokus, das neue Element in der künftigen Grundschulempfehlung. Eltern klagen, der Test sei sehr schlecht ausgefallen, vor allem weil er in Mathematik zu schwierig gewesen sei. Es fehle im Verfahren überdies an Transparenz. Wie reagieren Schulleitungen, Schulamt und das Land auf die Kritik?