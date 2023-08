Kritik an neuer Coronaverordnung

Ferienangebote sind diesen Sommer möglich – doch sind die Vorgaben des Landes zu streng? Foto: Lichtgut/Julia Schramm

Das Land ermöglicht Angebote in den Ferien – maßgeblich für die Regelungen ist die Inzidenz. Doch mit welchen Fallzahlen soll man heute Angebote im Sommer planen? Aus Stuttgart gibt es Kritik.









Stuttgart - Die Sommerferien sind für viele Eltern mit Fragezeichen verbunden. Ob es mit dem Platz im Waldheim fürs Kind geklappt hat? Bis Ende des Monats dürften sie eine Antwort haben. Die Träger konnten bisher keine Bestätigungen versenden, weil sie nicht wussten, unter welchen Voraussetzungen die Ferienbetreuung würde stattfinden können. Nun stehen diese fest. Das Land hat seine Coronaverordnung für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit am Freitagabend aktualisiert. Man werde die Angebote mit der Verordnung „mutig, sicher und weitreichend öffnen“, hatte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zuvor in einer Mitteilung versprochen. „Was in diesem Sommer mit Schnelltests und Impfung möglich ist, machen wir auch möglich.“