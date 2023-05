1 Mit den einen redet Volker Wissing, mit anderen nicht. Doch wie gelangt er zu seiner Priorisierung? Foto: dpa/Britta Pedersen

Dass sich Volker Wissing (FDP) jüngst mit der Letzten Generation getroffen hat, erhöht den Unmut Hunderter Städte, die seit Monaten versuchen, an den Verkehrsminister heranzukommen.









Nicht mehr lange, dann werden 700 Städte und Gemeinden dem Bündnis angehören. Stand 4. Mai sind 684 Kommunen der deutschlandweiten Initiative beigetreten. Ihre Forderung: dass die Ampel-Regierung in Berlin umsetzt, was die drei Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Nämlich dass Städte und Gemeinden mehr Beinfreiheit bekommen für eine zukunftsfähige Verkehrsplanung. Der Fokus des stetig wachsenden Bündnisses richtet sich vor allem auf die Geschwindigkeit, denn die Kommunen möchten gerne selbst und unbürokratisch entscheiden können, an welchen Stellen sie das Tempo für Autofahrer auf 30 Kilometer in der Stunde reduzieren.