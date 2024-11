Kritik an Minister Cem Özdemir: Streit um S21-Bahnflächen wird schärfer

1 Bleibt ein Teil der Gleise auch nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 oben? Foto: IMAGO/Ar/nulf Hettrich

Aus der Landes-SPD und Bundes-CDU kommt harsche Kritik an der Hängepartie um die Nachnutzung nicht mehr benötigter Bahnflächen – und an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.











Das Verfahren zur Änderung des Eisenbahnrechts, das die Nachnutzung nicht mehr benötigter Bahnflächen regelt, hängt im Berliner Ministeriumsdickicht fest. In Stuttgart geht die Befürchtung um, dass dadurch die Pläne für das Rosensteinviertel im Zuge von Stuttgart 21 in Frage gestellt bleiben. Als Reaktion auf die Berichterstattung unserer Redaktion, wonach der Vorgang vom Bundeslandwirtschaftsministerium gebremst wird, gab es zum Teil scharfe Kritik an den handelnden Personen in Berlin.