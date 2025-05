Kritik an Lesung aus „Der Völkermord in Gaza“: Filderstädter Buchhandlung hält Gegenwind stand

Die geplante Lesung aus dem Buch „Der Völkermord in Gaza“ bringt den Bunten Bücherladen in Bernhausen in Erklärungsnot. Kritiker werfen dem Buchhändler Ulrich Straub Israelhass und Antisemitismus vor. Was sagt er dazu?

Eine für den 9. Mai geplante Lesung in der Bernhäuser Buchhandlung Bunter Bücherladen verursacht derzeit Wirbel. Die in Filderstadt aufgewachsene Politikwissenschaftlerin Helga Baumgarten wird an diesem Tag bei Buchhändler Ulrich Straub ihr neues Buch mit dem Titel „Der Völkermord in Gaza“ vorstellen. Das bleibt nicht ohne Widerspruch.

Bei Ulrich Straub sind in den vergangenen Tagen einige, auffallend ähnliche E-Mails eingegangen. Ihr Tenor: Der Buchhändler soll die Buchvorstellung, die er für Freitagabend in seiner Buchhandlung in Filderstadt-Bernhausen geplant hat, absagen. Mit der Lesung, so heißt es in einer der E-Mails, werde „Israelhass und Antisemitismus eine Plattform gegeben“. Auch eine Vertreterin des Denkendorfer Kreises für christlich-jüdische Begegnung sei bereits bei ihm gewesen, um entsprechend auf ihn einzuwirken, erzählt Straub.

Autoren stehen aufgrund der Haltung zum Israelkonflikt in Kritik

Baumgarten hat das Buch gemeinsam mit dem Rechtswissenschaftler Norman Paech geschrieben, der ebenfalls zu der Lesung kommen wird. Tatsächlich stehen beide aufgrund ihrer Haltung zum Israelkonflikt immer wieder in der Kritik.

So hat beispielsweise ein Beitrag Baumgartens über den verstorbenen Hamas-Chef Yahya Sinwar auf der Internetseite der Gesellschaft Schweiz-Palästina erst Ende vergangenen Jahres der Autorin den Vorwurf eingebracht, sie verharmlose darin den Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober 2023. Paech wiederum, Jurist und ehemaliger außenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, positionierte sich in der Vergangenheit immer wieder prominent als Gegner der israelischen Palästinenser-Politik.

Straub will dem Gegenwind, den er in Teilen für orchestriert hält, gleichwohl nicht nachgeben und führt dafür grundsätzliche Argumente an: Was ihn „auf die Palme bringt“, sei, „wenn jede Kritik an der israelischen Politik als antisemitisch abgekanzelt“ werde. Er plädiert in der Frage für einen offenen Austausch der Standpunkte.

Wie der Buchhändler weiter erklärt, sei bislang jedes neue Buch der ehemaligen Filderstädterin Baumgarten, die seit vielen Jahren in Ostjerusalem lebt und an der Universität Birzeit im Westjoranland lehrt, in der Buchhandlung vorgestellt worden. Ihm gehe es deshalb zunächst darum, auch ihr aktuelles Werk zu präsentieren. Angreifbar macht sich Straub freilich, weil er in seiner Veranstaltungsankündigung zum Teil Formulierungen aus dem Buch in einer Weise übernimmt, als ob es seine eigenen wären: So heißt es in der Ankündigung: „Aus dem Rachefeldzug ist ein unvorstellbarer Völkermord geworden.“ Weder „Rachefeldzug“ noch „Völkermord“ stehen in Anführungszeichen. Tatsächlich steht der Satz eins zu eins so im Klappentext des Buchs.

Einer der E-Mail-Schreiber, die sich gegen die Veranstaltung stellen, kritisiert genau deshalb, dass „die Toten, Verletzten und Geiseln“ in der Veranstaltungsankündigung demgegenüber keine Erwähnung finden. „Diejenigen, die am 7. Oktober 2023 getötet, entführt, verletzt wurden und ihre Angehörigen, sind für Sie irrelevant“, lautet der weitere Vorwurf an die Adresse des Buchhändlers. Eine solche Veranstaltung sei „antisemitisch und israelfeindlich“.

Wörter wie „Rachefeldzug“ und „Völkermord“ werden verwendet

Ulrich Straub will die Lesung nur absagen, wenn sich nicht genügend Leute anmelden. Foto: Torsten Schöll

Ulrich Straub hält dagegen: Er erinnert daran, dass in seiner Buchhandlung bereits die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, Barbara Traub, sowie der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume zu Gast gewesen seien. „Man muss die Kritik an Israel aushalten können“, sagt er. 20 Anmeldungen für die Lesung gebe es bereits. Absagen würde er die Veranstaltung nur, wenn niemand käme.

Jährlich zehn Veranstaltungen

Programm

Den Bunten Bücherladen in der Bernhäuser Hauptstraße 15/1 führt der Buchhändler Ulrich Straub seit 1981. Die Buchhandlung stellt jährlich rund zehn Veranstaltungen auf die Beine, darunter neben Lesungen zum Beispiel auch Konzerte. Größere Veranstaltungen organisiert Straub in Kooperation mit der Volkshochschule oder der Stadtbibliothek auch außerhalb der Buchhandlung.

Lesung

Helga Baumgarten liest in der Bernhäuser Buchhandlung am Freitag, 9. Mai, Beginn ist um 20 Uhr. Die nächsten Veranstaltungen des Bunten Bücherladens sind ein Klassikkonzert am Freitag, 23. Mai, sowie eine Lesung der Autorin Margret Greiner am Mittwoch, 25. Juni.