Kritik an Israel: Unions-Fraktionsspitze gegen Stopp der Waffenlieferungen

1 Außenminister Wadephul hat für Irritationen in der Union gesorgt, was den Kurs in der Israel-Politik angeht. Nun gibt es eine gemeinsame Linie, sagt Bilger. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Israel wird aus der Bundesregierung immer schärfer für das militärische Vorgehen im Gazastreifen kritisiert. Konkrete Konsequenzen soll das nach dem Willen der Union aber nicht haben.











Link kopiert



Berlin - Die Führung der Unionsfraktion hat sich gegen einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen gestellt. Der Fraktionsvorstand habe sich am Montag mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) auf eine gemeinsame Linie verständigt, nach der "Kritik unter Freunden" an Israel zwar ausgesprochen werden sollte, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger. "Was jetzt aber für uns nicht auf der Tagesordnung steht, sind dann weitere Schlussfolgerungen was beispielsweise die Waffenlieferungen oder irgendwelche Sanktionen anbelangt."