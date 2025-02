Kritik an Grünem Tunnel: Landwirte sauer: „Grün angestrichenen“ Nordostring endgültig begraben

1 Der Nordostring beschäftigt Befürworter und Gegner seit vielen Jahren. Auch die Idee eines „Grünen Tunnels“ ändert daran bislang wenig. Foto: Gottfried Stoppel

Kornwestheimer Landwirte fordern das Projekt einer Nordostumfahrung Stuttgarts „endgültig zu begraben“. Warum ihnen der „Grüne Tunnel“ ein Dorn im Auge ist.











Der „Grüne Tunnel“ treibt die Landwirte in Kornwestheim um. In einem Brief an den Gemeinderat der Stadt üben sie massive Kritik an dem Projekt, das der Unternehmer Rüdiger Stihl mitinitiiert hat. Auf einer 10,7 Kilometer langen Strecke soll für 1,6 Milliarden Euro größtenteils unterirdisch eine Verbindung zwischen Kornwestheim und Fellbach/Waiblingen entstehen.