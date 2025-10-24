Kritik an Donald Trump: Kennedy-Enkel Jack Schlossberg trauert um Rosengarten im Weißen Haus

"Wo sie Blumen pflanzte, goss er Beton": Kennedy-Enkel Jack Schlossberg hat Donald Trump scharf dafür kritisiert, dass er den Rosengarten seiner Großmutter im Weißen Haus zerstört hat.
Jack Schlossberg (32) teilt gegen US-Präsident Donald Trump (79) und dessen Veränderungen im Weißen Haus aus. In einem Instagram-Beitrag kritisierte der Enkel von John F. Kennedy (1917-1963) und Jackie Kennedy (1929-1994) die Entscheidung, den historischen Rosengarten zu zerstören, um Platz für einen 300 Millionen Dollar teuren Ballsaal zu schaffen.