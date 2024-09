Kritik an Deutschlandticket: Zu klein kariert gerechnet

Kritik an Deutschlandticket

1 Das 9-Euro-Ticket hat Millionen Menschen für einen Sommer günstig mobil gemacht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das 9-Euro-Ticket und Deutschlandticket haben den Autoverkehr nicht merkbar verringert, kritisiert das Wirtschaftsinstitut Ifo. Aber ist das die richtige Betrachtung, fragt Andreas Geldner?











Die Haare in der Suppe finden, das ist in Deutschland eine politische Kunstform. Sie greift insbesondere dann, wenn man in diesem Land einmal etwas Neues riskiert. Die pessimistische Analyse des Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) zum 9-Euro-Ticket ist dafür ein gutes Beispiel. Das temporär eingeführte Ticket habe den Autoverkehr insbesondere bei Pendlern nicht reduziert, heißt es dort. Das stimmt zweifellos.