Kritik an der Wokeness-Debatte: Oliver Kalkofe hat Mitleid mit Thomas Gottschalk

1 Thomas Gottschalk (l.) steht immer wieder in der Kritik, Oliver Kalkofe springt ihm nun in einem Podcast zur Seite. Foto: imago/STAR-MEDIA / imago/Christian Schroedter

Der Satiriker Oliver Kalkofe nimmt Entertainer-Legende Thomas Gottschalk in Schutz. Die Diskussion um dessen Buch "Ungefiltert" sei in eine völlig falsche Richtung gegangen. Der Mediensatiriker warnt vor übertriebener Empörungskultur.











Der Satiriker Oliver Kalkofe (59) hat sich mit teils deutlichen Worten zur Debatte um Thomas Gottschalks (74) Buch "Ungefiltert" und die andauernde Kritik am ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator geäußert. Im Podcast "Die Wochentester" des "Kölner Stadt-Anzeiger" und des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) bezeichnet er die Diskussion als "unnütz und unnötig". Außerdem sei sie in seinen Augen "in die vollkommen falsche Richtung" gegangen. Besonders bedauere er, dass "einer der tollsten und großartigsten Entertainer, die wir bei uns hatten und haben, so ins Kreuzfeuer gerät".