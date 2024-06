EM 2024 in Stuttgart

1 So sieht eine Tagesration für Volunteers und Uefa-Dienstleister im Stadion aus. Foto: privat

„Die Stimmung ist überragend“, jubeln Volunteers in der Stuttgart Arena – das Essen allerdings trübt die Freude von vielen Helfern. Was die Uefa ihnen als Tagesration einpackt, sei unzureichend, hört man. Kritik übt auch eine Ernährungswissenschaftlerin.











Link kopiert



Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat die Verpflegung für die Einsatzkräfte während der Fußball-EM in Stuttgart als „mangelhaft“ kritisiert. Zehn- bis zwölfstündige Schichten ohne warmes Essen seien „sehr unangenehm“ für die Beamtinnen und Beamten. Auch Volunteers, Freelancer und Dienstleister der Uefa, die in der Stuttgart Arena arbeiten und sich nun verärgert an unsere Redaktion gewandt haben, geht es nicht viel besser.