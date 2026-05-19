Kritik an Chefs in Autoindustrie: Fehlt Mut zum Risiko? – „Wenn ihr nicht umfallen wollt, müsst ihr tanzen lernen“

Selbst die größten Unternehmen sind bisher nicht fit für die Zukunft, sagt die Frauenhofer-Chefin Katharina Hölzle. China steche sie in allen Belangen aus.
Professorin Katharina Hölzle hat einen Happen Fast Food zum Interview mitgebracht, weil das Gespräch zur Mittagszeit beginnt. Ebenso schnell kommt die Leiterin des renommierten Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und Technologiebeauftragte des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums auf den Punkt: Mercedes, Bosch & Co. fehle der Mut zum Risiko, die Führungskultur sei veraltet, China habe die Branchen in allen Belangen überholt.