Kritik an Busverbindung 747: Neuer Fahrplan bringt Warmbronner Schüler in Bedrängnis

Der neue Fahrplan der VVS-Buslinie 747 zwischen Warmbronn und Renningen soll das Angebot verbessern – doch für viele Schüler bedeutet er längere Wartezeiten. Eltern schlagen Alarm.
Für etwa 30 Schülerinnen und Schüler aus Leonberg-Warmbronn, die täglich mit dem Bus zur Realschule oder zum Gymnasium nach Renningen fahren, war die Verbindung bislang gut getaktet. Vor allem mittags passten die Abfahrtszeiten zur üblichen Unterrichtszeit. Mit dem neuen Fahrplan der Linie 747 (Renningen-Warmbronn-Universität Stuttgart/Vaihingen), der zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten ist, ändert sich das deutlich – zum Ärger vieler Eltern.