Kritik an «Autopilot»: Tesla droht einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien

Teslas Software «Full Self-Driving» (komplett selbstfahrend) muss stets von Menschen beaufsichtigt werden. Ein Widerspruch, befand die kalifornische Verkehrsbehörde. Jetzt werden Änderungen gefordert.
San Francisco - Dem Elektroauto-Hersteller Tesla droht ein 30-tägiger Verkaufsstopp im absatzstarken US-Bundesstaat Kalifornien. Auslöser ist die Einschätzung eines Gerichts, dass die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk die Fähigkeiten ihres Assistenzsystems "Autopilot" übertrieben dargestellt habe. Die kalifornische Verkehrsbehörde schob eine Umsetzung des Verkaufsstopps um 60 Tage auf, damit Tesla Änderungen vornehmen könne. Sollte das nicht passieren, werde die Händler-Lizenz danach für 30 Tage ausgesetzt, teilte die Behörde mit.