1 Aufbruchstimmung bei Trottwar: Geschäftsführer Sebastian Huber(rechts), Betriebsrat Daniel Knaus, Chefredakteurin Adriane Dietrich und Grafikerin Tanja Schmid. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In einem offenen Brief ist von „mutmaßlichen Gesetzesverstößen“ die Rede. Nun soll es zeitnah eine Mitgliederversammlung geben, in der Rücktritte erfolgen sollen.











Der Verein „Trott-war – Bürger für Berber“, der in Stuttgart und in der Region die bekannte Straßenzeitung herausgibt und von sozial benachteiligten Menschen aus Deutschland und Osteuropa verteilen lässt, begeht sein 30-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen. In den nächsten Monaten will man mit „Trott-war“, ergänzt um das Magazin „Stread“ sogar online gehen. Die ehemalige Galerie wird zur barrierefreien Begegnungsstätte. Die aufsuchende Hilfe im Obdachlosenmilieu wurde intensiviert. Dennoch hat es der Belegschaft zuletzt die Feierlaune verhagelt.