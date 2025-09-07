Kritik am Radwegenetz: Backnanger Landtagsabgeordnete sucht gefährliche und kuriose Lücken

Bei einer Mitmachaktion der Abgeordneten Simone Kirschbaum können Bürgerinnen und Bürger bis 15. September kuriose und gefährliche Stellen im Radwegenetz melden.
Wer eine Radtour entlang der Murr machen möchte, stoße auf einige Hindernisse und lästige Unterbrechungen, bemängelt die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Kirschbaum aus Backnang(Rems-Murr-Kreis). Die Kommunen Oppenweiler, Sulzbach oder Aspach seien beispielsweise so schlecht an Backnang angebunden, dass das Fahrrad als Alternative zum Auto ausgeschlossen werde.