Kritik am Entwurf des Landeshaushalts: Universitäten protestieren gegen drohende Unterfinanzierung

1 Die Universität als gesellschaftlicher Leuchtturm für Forschung und Innovation, so kündigen die Studierenden ihre Demonstration am Uni-Standort Mitte an. Foto: Studierendenvertretung

Unruhe an den Hochschulen und Universitäten. Der Grund: Die im Haushaltsentwurf des Landes für sie vorgesehenen Mittel seien zu gering. Sollte sich dies nicht ändern, so die Kritik, könnten die Bildungseinrichtungen ihrer Aufgabe als „Motor für die Zukunftsfähigkeit des Landes“ nicht mehr gerecht werden.











Link kopiert



An den Hochschulen im Land geht die Angst vor einer Kürzung der Landesmittel um. Auch die beiden Stuttgarter Universitäten bangen, dass sie dadurch in den kommenden Jahren zu empfindlichen Einsparungen gezwungen sein werden, mit entsprechenden Einschränkungen ihrer Leistungen. Schon am Mittwoch protestieren deshalb Studierende der Universität Hohenheim, am Freitag findet im Stuttgarter Stadtgarten eine Zentralkundgebung aller Landesuniversitäten statt.