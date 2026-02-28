Kristen Steweart: Schauspielerin kritisiert Vorgehen von ICE in Los Angeles

Kristen Stewart meldet sich mit deutlichen Worten zur aktuellen Einwanderungspolitik in den USA. Im Interview kritisiert sie die Präsenz der Behörde ICE in ihrer Heimatstadt Los Angeles scharf.
Schauspielerin Kristen Stewart (35) hat sich mit einem eindringlichen Appell gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE zu Wort gemeldet. Im Interview mit "Architectural Digest" positionierte sich die gebürtige Kalifornierin klar gegen deren Präsenz in Los Angeles und anderen US-Städten und kritisierte die aktuelle politische Lage in ihrer Heimatstadt scharf.