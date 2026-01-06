Kristen Stewart ist für ihre eigenwilligen Outfits bekannt. Bei einem TV-Auftritt trug die Schauspielerin jetzt ein Kleid, das untenrum wenig bedeckte. Den restlichen Look hielt sie betont rockig.
Weniger ist mehr: Diesem Motto folgte Kristen Stewart (35) am Montag in New York City. Die Schauspielerin und Regisseurin sorgte mit einem gewagten Outfit auf dem Weg zu einem TV-Studio für Aufsehen. Untenrum bedeckte sie dabei wenig. Ein langes, transparentes Paillettenkleid gab den Blick auf einen schwarzen Slip frei. Darüber trug Stewart ein weißes Crop-Shirt und eine schwarze Harrington-Jacke. Rockige Lederboots und eine Sonnenbrille komplettierten den Look.