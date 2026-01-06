Kristen Stewart ist für ihre eigenwilligen Outfits bekannt. Bei einem TV-Auftritt trug die Schauspielerin jetzt ein Kleid, das untenrum wenig bedeckte. Den restlichen Look hielt sie betont rockig.

Weniger ist mehr: Diesem Motto folgte Kristen Stewart (35) am Montag in New York City. Die Schauspielerin und Regisseurin sorgte mit einem gewagten Outfit auf dem Weg zu einem TV-Studio für Aufsehen. Untenrum bedeckte sie dabei wenig. Ein langes, transparentes Paillettenkleid gab den Blick auf einen schwarzen Slip frei. Darüber trug Stewart ein weißes Crop-Shirt und eine schwarze Harrington-Jacke. Rockige Lederboots und eine Sonnenbrille komplettierten den Look.

Kristen Stewart teilt Neujahrsvorsatz Das Outfit wählte Stewart für einen Auftritt in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers". Zum Jahresbeginn verriet sie in der Show ihre Pläne für 2026. "Wenn es um Vorsätze geht, mache ich mir nie wirklich Gedanken", erzählte Stewart. Dennoch appellierte sie an die Zuschauer: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf sich selbst zu achten."

Sie wolle sich um sich selbst kümmern, um Psyche und Körper, bestätigte sie eine Nachfrage von Seth Meyers (52). "Wir müssen füreinander da sein, präsent sein", betonte Stewart. Bislang habe sie sich an ihren Vorsatz gehalten, zu dem offenbar auch ein reduzierter Alkoholkonsum zählt. Doch besonders an Flughäfen falle es ihr schwer. Überall gebe es Alkohol, überall seien Menschen, argumentierte sie.

Entspannung nach hektischem 2025 nötig

Im neuen Jahr will Kristen Stewart es demnach ruhig angehen lassen. Das erzählte sie auch im Interview mit dem "People"-Magazin. "Ich hatte das verrückteste Jahr meines ganzen Lebens", erklärte Stewart. Sie habe ihre Partnerin Dylan Meyer (38) geheiratet und in deren Regiedebüt "The Wrong Girls" mitgespielt.

Zudem verwies sie auf ihren eigenen Film "The Chronology of Water", der am 5. März in den deutschen Kinos anlaufen soll. Sie ergänzte: "Wir waren in Cannes. Jetzt kommt er tatsächlich in die Kinos, was mich total umhaut." Nun müsse sie sich entspannen, bevor sie das nächste Filmprojekt angehe. Nur so könne sie mit der nötigen Freude wieder zurück an die Arbeit.