Fox News lanciert einen groß angekündigten Jesus-Podcast - doch mehrere prominente Sprecher behaupten, ihre Aufnahmen seien ohne ihr Wissen recycelt worden. Unter anderem äußerten sich Kristen Bell und Brian Cox.
In Hollywood gibt es Wirbel um einen neuen Fox-News-Podcast über das Leben von Jesus Christus: Mehrere prominente Schauspielerinnen und Schauspieler, die laut dem rechtskonservativen TV-Sender an dem großangelegten Projekt mit 52 Episoden beteiligt sein sollen, behaupten, ihre Aufnahmen stammten aus dem Jahr 2010 - und würden nun ohne ihr Wissen erneut veröffentlicht.