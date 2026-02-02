Krisenvorsorge in Winnenden: „Der Staat kann nicht überall sofort helfen“ – warum Schüler den Ernstfall üben

Hochwasser, Stromausfälle, Kriegsgefahr – Krisen werden wahrscheinlicher. Der Zivilschutzexperte Martin Schelleis erklärt, warum Vorsorge bereits in Schulen ansetzen sollte.
Hochwasser, Pandemien, Stromausfälle, Cyberangriffe, Krieg, Brände – Krisen werden immer wahrscheinlicher. Gleichzeitig ist die Fähigkeit vieler Menschen, sich im Ernstfall selbst zu versorgen, gering. Was das für den Bevölkerungsschutz bedeutet und wie gut Deutschland auf die nächste Krise vorbereitet ist, ordnet Martin Schelleis ein. Er ist Bundesbeauftragter für Krisenresilienz bei den Maltesern und einer der führenden Zivilschutzexperten in Deutschland.